المقريف: نسعى لإنشاء 1500 مدرسة خلال 3 سنوات

استأنفت اليوم الأحد 4700 مؤسسة تعليمية، الفصل الدراسي الثاني في كامل ليبيا؛ للعام الدراسي 2021 – 2022 بعد انتهاء عطلة منتصف السنة الدراسية.

وقال وزير التربية والتعليم بالحكومة منتهية الولاية، موسى محمد المقريف، إن “استئناف الدراسة يأتي تنفيذا لمواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية، بعد دخول الطلاب في عطلة منتصف السنة الدراسية، من 10 أبريل إلى 5 مايو الجاري”.

وبلغ عدد الطلاب الذين التحقوا بمدارسهم 1.794.271 طالبا وطالبة، يدرس 1.544.920 منهم في الصفوف من الأول إلى التاسع من التعليم الأساسي، فيما يدرس 249.351 طالبا وطالبة في مرحلة التعليم الثانوي.

وأوضح “المقريف” أن الميزانية التي تم صرفها لمراقبات التربية والتعليم، تم من خلالها إجراء صيانات عاجلة وتوفير بعض المستلزمات، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإنشاء 1500 مدرسة خلال 3 سنوات بمعدل 500 مدرسة سنويا ابتداء من العام الجاري.