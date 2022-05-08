لمناقشة المستجدات السياسية.. الأعلى للدولة يعقد جلسة تشاورية

العنوان-طرابلس

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، جلسة تشاورية بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري وحضور مقرر المجلس سعيد كلا، جلسة تشاورية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات السياسية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وتأتي جلسة اليوم التشاورية قبل اجتماع مجلس النواب المقرر غدًا في طبرق والذي من المقرر أن يناقش قانون الميزانية العامة للدولة المقدم من الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، وكذلك مستجدات المسار الدستوري.

وكانت آخر جلسة عقدها المجلس يوم 11 أبريل الماضي والتي ناقش خلالها عددًا من الملفات السياسية التي شملت ملف المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد.

ومن المتوقع أن يجتمع وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة يوم 15 مايو الجاري لاستئناف اجتماعات المسار الدستوري الذي يهدف للتوافق على الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وفي 20 أبريل، أوصى مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، لجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة له بتقديم تقرير تفصيلي حول صورة اجتماعات القاهرة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب، والتي اختتمت يوم الإثنين.