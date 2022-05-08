ويليامز تشدد على أهمية المشاورات الدستورية لإجراء الانتخابات

قالت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز في تغريدة لها على تويتر، إنها اتفقت مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، على أهمية توافق مجلسي النواب والدولة على الترتيبات الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

كما شددت ويليامز على ضرورة الحفاظ على استقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال عدم السماح للأطراف السياسية باقحامها في الأزمة السياسية.

يذكر أن ويليامز قد التقت السايح صباح الأحد، واستعرضت معه آخر استعدادات المفوضية وتطورات اجتماعات اللجنة المشتركة في القاهرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية