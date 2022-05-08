مجلس الدولة يعقد جلسة تشاورية لمناقشة آخر المستجدات السياسية

طرابلس 08 مايو 2022 (وال)- عقد المجلس الأعلى للدولة صباح اليوم الأحد بمقره بالعاصمة طرابلس، جلسة تشاورية برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، لمناقشة آخر المستجدات السياسية بحضور مقرر المجلس سعيد كلا.

ولم يذكر المجلس في صفحته الرسمية أية تفاصيل عن ما أسفرت عنه هذه الجلسة التشاورية التي تسبق الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة من النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية المقرر عقدها بالقاهرة يوم 15 مايو الجاري، والتي رجحت بعض المصار أن يحضرها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (وال)

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