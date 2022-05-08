وليامز تبحث مع السفير المالطي الراهن الليبي قبل اجتماع القاهرة

ناقشت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا -الأحد في طرابلس-الوضع الليبي الراهن وأطلعته على اجتماع اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المزمع انعقاده في القاهرة منتصف شهر مايو الجاري لإعادة بناء التوافق على مسار دستوري متين.

وتطرق لقاء وليامز والسفير المالطي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في غضون فترة زمنية قصيرة وبجدول زمني واضح-وفقاً لما ذكرته المستشارة الأممية في تغريدة لها على تويتر، كما جدد الطرفان دعمهما لعملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون مع الحفاظ على الهدوء على الأرض.

يشار إلى أن لقاء وليامز مع السفير المالطي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تسبق اجتماع القاهرة، كان آخرها مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات التي أكدت فيه أيضاً على إجراء الانتخابات في موعد محدد وضرورة استقلالية المفوضية عن التجاذبات والاستغلال السياسي.

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