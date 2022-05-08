عقيلة صالح: فتح النفط سيتم بعد تثبيت آلية توزيع العوائد بشكل عادل على الأقاليم | أخبار ليبيا 24

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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأحد. سيتم فتح الحقول والموانئ النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم.

وأكد صالح خلال لقائه سفير أمريكا لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند. في القاهرة. أنه سيسعى جاهداً لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م المقدم من الحكومة الليبية.

وأوضح صالح أن عمل الحكومة من مدينة سرت سوف يمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها.

وذكر أنه عندما اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية لاقى المقترح ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحث مع نورلاند. مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من الملفات أهمها إغلاق الحقول والموانئ النفطية والميزانية العامة للدولة للعام 2022.م ، وعمل الحكومة من مدينة سرت.