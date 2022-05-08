المستشار صالح للسفير الأمريكي: عمل الحكومة من سرت سيمكنها من عملها بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند.

رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن اللقاء تناول عدة ملفات أهمها إغلاق الحقول النفطية، والميزانية العامة، وعمل الحكومة من مدينة سرت.

وأشار الصافي إلى أن رئيس مجلس النواب أكد أنه سيتم فتح الحقول النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم، مؤكداً أنه سيسعى جاهداً لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل.

ونوه الصافي، بأن رئيس مجلس النواب أشار إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2022 ميلادي، المقدم من الحكومة الليبية.

وأوضح الصافي، بأن المستشار صالح أشار إلى أن عمل الحكومة من سرت سيمكنها من عملها بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو من أي كان، مؤكداً بأنه عندما اقترحت مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية لقي المقترح ترحيبا محليا ودوليا.