صنع الله: نسعى لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع قطاع النفط

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، عددا من رجال أعمال مدينة زليتن.
وحضر اللقاء بعض من رؤساء شركات المؤسسة، هم، حسين أبو سليانة رئيس لجنة الإدارة لشركة زلاف ليبيا، ومحمد جمال الدين رئيس لجنة الإدارة لشركة نفوسة للعمليات النفطية، وإبراهيم أبو بريدعة رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط، وعن المؤسسة حضر كل من مدير عام الصناعات النفطية خالد جويلي، ومدير الصيانة والمشاريع المكلف صلاح زايد .
وحضر اللقاء، ممثلا شركة “ملاس” محمد فرج وعبد المجيد داود، وممثلا شركة “ألماس” علي الصفراني وإسماعيل العاتي، وممثل شركة “ الأثر” أسامة عريبي، وممثل مجموعة “ الإنشاءات للمقاولات” خيري الزرقاني، وممثل شركة “ الفلاح الليبي” علي قندي.
وتم خلال هذا اللقاء مناقشة الفرص المتاحة لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ جزء من المشاريع التي تسعى المؤسسة لتنفيذها لزيادة القدرة الإنتاجية، إذ قدم رجال الأعمال شرحًا وافيًا من خلال استعراض مختلف نشاطاتهم الفنية والهندسية وأعمالهم المتعلقة بالصناعة النفطية.
من جانبه، أكد المهندس مصطفى صنع الله، سعي المؤسسة لإشراك شركات القطاع الخاص الوطنية وتعزيز دورها بإعطائها الأولوية لتنفيذ مشاريع مهمة بالقطاع متى امتلكت القدرة الفنية والجودة والأسعار التنافسية، مشددًا على أهمية اتباع معايير السلامة العالية في عمليات الحفر.
وأضاف صنع الله، أن قطاع النفط واعد، وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، إلا أن المؤسسة وشركاتها عازمون على تنفيذ عدة مشاريع لزيادة الإنتاج النفطي ودعم الاقتصاد الوطني.
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