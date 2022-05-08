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زيت زيتون غريان يتوج بذهبية أفضل زيت بكر عالميا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصل زيت زيتون غريان على الميدالية الذهبية ضمن منافسة تركيا 2022، لاختيار أفضل زيت زيتون بكر في العالم، حيث تقلدت الميدالية معصرة أبناء عمران الأجنف، بعد منافسة قوية شهدت مشاركة 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة واليونان وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

وقدم المجلس البلدي غريان، التهنئة لأهالي المدينة خاصة وليبيا عامة بفوز ممثلي المدينة، معتبرا أن هذا التتويج يساهم في الرفع من جودة زيت الزيتون الغرياني، رغم الظروف الصعبة والجفاف، اللذين أثرا بشكل كبير في المنافسة والإنتاج.

و تشتهر مدينة غريان التي تبعد عن العاصمة طرابلس بنحو 75 كيلومترا من ناحية الجنوب، تاريخيا بزراعة أشجار الزيتون، فضلا عن انتشار معاصر زيت الزيتون في أنحائها والتي تنتج زيوت متنوعة من أجود الأنواع.

ويعد الزيتون الليبي من أفضل الأصناف في العالم، ولا توجد إحصائيات حديثة في ليبيا، إلا أن هناك مَن يؤكد على وجود قرابة عشرة ملايين شجرة زيتون في عموم البلاد

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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