رئيس المجلس الرئاسي يبعث ببرقية تعزية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

طرابلس 08 مايو 2022 (وال)- بعث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، برقية تعزية لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أدان من خلالها الهجوم الإرهابي الذي استهدف أفراد الجيش المصري، مؤكدا وقف الشعب الليبي مع شقيقه المصري.

وجاء في البرقية : “تلقينا خبر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقدرات الشعب المصري بمنطقة شرق السويس .. وإنا إذ نشارككم وعائلات الضباط والجنود الذي قضوا نحبهم أحزانهم، فإننا نقدم لكم تعازينا الحارة ودعواتنا بالشفاء العاجل للجرحى، ونعرب عن استنكارنا وشجبنا للإرهاب، ونؤكد وقوفنا مع الشعب المصري وحكومته من أجل اجتثاثه وتجفيف منابعه في المنطقة”. (وال)

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