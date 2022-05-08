بوزريبة يصدر جملة من القرارات بشأن تكليف ضباط ومنح ضباط آخرين نوط العمل المتميز | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24 أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام بوزريبة. جملة من القرارات بشأن تكليف ضباط مدراء أمن وقرار منح نوط العمل المتميز لضباط آخرين. وأصدر بوزريبة. قراره رقم (6) لسنة 2022م، بشأْن تَكليف عقيد دكتور “امبارك مصطفى بوحرارة” بمهام مُدير أمن مديرية درنة. كما نص قراره رقم (7) لسنة 2022م. على تَكليف العقيد “علي حسن الأوجلي” بمهام مُدير أمن مديرية أوجلة اجخرة. وأصدر وزير الداخلية. أيضًا القرار رقم (11) لسنة 2022م، بشأْن تَكليف العقيد “سامي إدريس نصر” بمهام مُدير أمن مديرية طبرق. وكذلك القرار رقم (12) لسنة 2022م، بشأْن تَكليف العميد “مصطفى حسن الأسود” بمهام مُدير أمن مديرية شحات. فيما أصدر القرار رقم 8 لسنة 2022م، بِـمنح نوط (العمـل المتميز) للعقيد “سامي إدريس نصر” مُدير أمن طبرق، والعقيد “جمال جمعة العمامي” رَئيس قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي؛ تقديراً لجُهودهم وتفانيهُم في أداء مهامهم.

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