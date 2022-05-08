خلال لقائها السفير المالطي.. «وليامز»: ندعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون 

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع السفير المالطي في ليبيا تشارلز صليبا، الوضع السياسي الحالي في ليبيا.

وأوضحت «وليامز» في تغريدة عبر حسابها على تويتر، “سررتُ بلقاء تشارلز صليبا، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا، اليوم في طرابلس، حيث ناقشنا الوضع الحالي في البلاد”.

وتابعت؛ “وكانت فرصة لاطلاعه على اجتماع اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المخطط عقده في القاهرة في 15 مايو لإعادة بناء التوافق على مسار دستوري متين”.

وأكملت المستشارة الأممية تغريدتها موضحة؛ “لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية في غضون فترة زمنية قصيرة وبجدول زمني واضح”.

وختمت قائلة: “خلال اللقاء، أكدنا من جديد دعمنا لعملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون مع الحفاظ على الهدوء على الأرض”.