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ويليامز والسويحلي يتفقان على أهمية الحفاظ على الهدوء بليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المستشارة الخاصة الأمين العالم للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، إنها اتفقت مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، على أهمية الحفاظ على الهدوء بشكل تام في ظل الظروف الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ويليامز مع السويحلي، حيث ناقشت معه الوضع السياسي الحالي في ليبيا، وآفاق الجولة القادمة لاجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى، والمقرر عقدها في القاهرة في الـ15 من شهر مايو الجاري.

وأكدت ويليامز خلال اللقاء، على ضرورة الضغط باتجاه إجراء انتخابات لإنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا والتي استمرت لفترات طويلة، وفق ما أورده الحساب الرسمي لويليامز على منصة تويتر.

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قناة 218 الليبية

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