بوراص: لابد من إيجاد موارد اقتصادية بديلة للنفط والغاز | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

دعت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراص إلى ضرورة إيجاد موارد اقتصادية بديلة للنفط والغاز. تلبي أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت بوراص. أن قطاع النفط يمر بأزمات متلاحقة وتذبذب في حجم الإنتاج يؤثر سلبا على مساهمته بشكل فعال في تغطية الاحتياجات النقدية للبلاد.

وأكدت رئيس اللجنة. أن البدائل موجودة في ليبيا وأبرزها الموارد البحرية بالنظر للساحل الليبي الطويل على البحر المتوسط.

وأفادت بوراص. أن الساحل الليبي يفتح فرصا واعدة في مجال السياحة والصيد وصناعة الغذاء والنقل البحري، ويجب أن يكون هناك توجه وطني لتعزيز الصناعات المرتبطة بالبحر.

وشددت على ضرورة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تقليل المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة. دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي.

وذكرت أنه يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى ويمكن أن يكون للمؤسسات المحلية والدولية دور كبير في نقل الخبرات المطلوبة.

ودعت رئيس اللجنة إلى تشكيل منتدى وطني لبحث تنمية وتطوير الاقتصاد الليبي وفق أهداف التنمية المستدامة. يضع في الاعتبار التوجه للاقتصاد الأزرق والأخضر.

وأكدت على أهمية إطلاق المنتدى قريباً. نظراً لما يواجه الاقتصاد الليبي من تحديات تتطلب إيجاد الحلول المستدامة.