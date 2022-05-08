المنفي يعزي السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي شرق قناة السويس

بعث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تعزية لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في شهداء الهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقطة دفع مياه شرق قناة السويس.

وقال المنفي، في برقية تعزية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:” ببالغ الأسى والحزن، تلقينا خبر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقدرات الشعب المصري، بمنطقة شرق السويس.”

وأضاف:” إنا إذ نشارككم وعائلات الضباط والجنود الذي قضوا نحبهم أحزانهم، فإننا نقدم لكم تعازينا الحارة ودعواتنا بالشفاء العاجل للجرحى”.

وتابع المنفي في برقيته:” نعرب عن استنكارنا وشجبنا للإرهاب، ونؤكد وقوفنا مع الشعب المصري وحكومته من أجل اجتثاثه وتجفيف منابعه في المنطقة”.