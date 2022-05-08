نورلاند يؤكد لعقيلة صالح التزام الولايات المتحدة بدعم «آلية بقيادة ليبيا» لإدارة عائدات النفط

جدد المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال لقائه رئيس المجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالقاهرة اليوم الأحد، «على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا» وفق سلسلة تغريدات نشرها حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

وقال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي في وقت سابق اليوم عبر صفحة المركز على «فيسبوك»، إن المستشار عقيلة صالح أكد للسفير الأميركي خلال اللقاء «أنه سيتم فتح الحقول النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم»، مشيرًا إلى «أنه سيسعى جاهدًا لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل».

التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا

وقال نورلاند في أولى تغريداته حول اللقاء إنه التقى المستشار عقيلة صالح في القاهرة «لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، بينما يستعد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة»، مشيرة في تغريدة ثانية أنه جدد «التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن».

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ومن المقرر أن تستأنف اللجنة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعهما في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، لاستكمال المناقشات حول المسار الدستوري الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتستضيفه الحكومة المصرية، والذي يهدف إلى الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وأضاف نورلاند في تغريدة ثالثة، أن المستشار عقيلة صالح أكد له خلال اللقاء على مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

الانتخابات ضرورة لإضفاء الشرعية السياسية

واعتبر نورلاند في تغريدة رابعة حول لقائه مع المستشارة عقيلة صالح أن «الانتخابات الوطنية تظل ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم».

وتعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 بسبب «القوة القاهرة» بحسب ما أعلنته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي طالبت مجلس النواب بضرورة معالجتها لاستئناف العملية الانتخابية المتوقفة.