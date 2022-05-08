عقيلة صالح يلتقي في القاهرة مع السفير الأميركي لبحث الراهن الليبي

ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر تطورات الانتقال السياسي في ليبيا فيما يستعد البرلمان لمناقشة الميزانية- وفقاً لتغريدات للسفير على موقع تويتر.

وجدّد نورلاند خلال لقاء جمعه -الأحد- مع رئيس البرلمان عقيلة صالح في القاهرة، تأكيد “التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في البلاد وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن”.

كما أكد عقيلة صالح -من جانبه- على مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع مجلس الدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.

وخلص نورلاند في تغريدات له على تويتر بالخصوص إلى إن الانتخابات الوطنية ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم- حسب وصفه.

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