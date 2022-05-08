رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير نورلاند في القاهرة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة 08 مايو 2022 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالعاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص السيد “ريتشارد نورلاند “.

هذا وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعدد من الملفات أهمها إغلاق الحقول والموانئ النفطية والميزانية العامة للدولة للعام 2022 م، وعمل الحكومة من مدينة سرت.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن رئيس مجلس النواب أكد على أنه سيتم فتح الحقول والموانئ النفطية، بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم، وأنه سيسعى جاهدًا لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

وأشار رئيس مجلس النواب خلال اللقاء؛ إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 م المقدم من الحكومة الليبية.

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن عمل الحكومة من مدينة سرت، سيمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها، مؤكدًا أنه عندما اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية لاقى المقترح ترحيبًا محليًا ودوليًا واسعًا. (وال) إ م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال