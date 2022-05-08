النعاس: لا يزال البعض يراهن على وليامز رغم فشلها الذريع | أخبار ليبيا 24

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أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس. لا يزال البعض يراهن على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وقال النعاس. في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”البعض لازال يتمسك بتعاويذ وليامز رغم الفشل الذريع لكل المحاولات”.

وتابع عضو الهيئة :”في نفس الوقت. لايزال هؤلاء معمي البصيرة عن حقيقة أن مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب هو “حل ليبي ليبي”.

وأضاف أن مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب هو الحل الأنسب للخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدستوري.

وأشار إلى أن هذا الحل سينتج عنه مبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات برلمانية و رئاسية حرة ونزيهة وفق أحكام الدستور؛ لتقوم دولة القانون والمؤسسات.