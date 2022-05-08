ليبيا الان

ستيفاني لـ«صنع الله»: لابد من إنهاء إغلاق النفط في أسرع وقت ممكن

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، اليوم الأحد، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في طرابلس.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيت اليوم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في طرابلس”.

وأضافت ستيفاني:” ناقشنا التأثير على المستوى المحلي والدولي لإغلاق النفط، بما في ذلك الصعوبات التي في البنية التحتية التي تنشأ جراء الإغلاق المطول، بالإضافة إلى خسارة الإيرادات”.

وتابعت:” جددنا التأكيد على أهمية إنهاء إغلاق النفط في أسرع وقت ممكن، وكذلك على ضرورة حماية الموارد الوطنية الليبية من الاستغلال والتسييس”.

الوسوم

إغلاق النفط المستوى المحلي والدولي تأثير ستيفاني صنع الله

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك