أبو زريبة يكلف ضباطا على رأس عدد من مديريات الأمن

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، الأحد، عبر موقعه الرسمي على منصة فيسبوك، أن وزير الداخلية عصام أبو زريبة، أصدر عددا من قرارات التكليف بمهام مديريات الأمن لعدد من ضباط الشرطة.

ووفق ما نقله المكتب، فإن أبو زريبة أصدر القرار رقم 6 كلف بموجبه العقيد امبارك أبو حرارة بمهام مديرية أمن درنة، فيما كلف بموجب القرار رقم 7 العقيد علي الأوجلي بمهام مديرية أمن أوجلة جخرة.

وعهد وزير الداخلية بموجب القرار رقم 11 بمهام مديرية أمن طبرق للعقيد سامي نصر، وبموجب القرار رقم 12 بمهام مديرية أمن شحات للعميد مصطفى الأسود.

ومنح أبو زريبة بموجب القرار رقم 8 نوط العمل المتميز لمدير أمن طبرق العقيد سامي نصر، ورئيس قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي العقيد جمال العمامي؛ تقديرا لجهودهم في أداء مهامهم.

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