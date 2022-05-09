قبل اجتماع مجلس النواب غدًا.. مجلس الدولة يعقد جلسة تشاورية اليوم

عقد مجلس الدولة الاستشاري ، اليوم الأحد، جلسة تشاورية بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري وحضور مقرر المجلس سعيد كلا، جلسة تشاورية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات السياسية،

وفق لما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وتأتي جلسة اليوم التشاورية قبل اجتماع مجلس النواب المقرر غدًا في طبرق والذي من المقرر أن يناقش قانون الميزانية العامة للدولة المقدم من الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، وكذلك مستجدات المسار الدستوري.

ويذكر أنه ، كانت آخر جلسة عقدها المجلس يوم 11 أبريل الماضي والتي ناقش خلالها عددًا من الملفات السياسية التي شملت «ملف المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد».

كما أنه من المتوقع أن يجتمع وفدا مجلس النواب والدولة ، في القاهرة يوم 15 مايو الجاري لاستئناف اجتماعات المسار الدستوري الذي يهدف للتوافق على الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات