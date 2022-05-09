لليوم الـ44.. الريفاوي خلف القضبان

يستمر احتجاز مراسل قنوات 218 في سرت الزميل علي الريفاوي لليوم الرابع والأربعين على التوالي، والذي اعتقل في السادس والعشرين من مارس الماضي، دون الكشف عن أي تفاصيل حول مصيره.

وطالبت عدد من المنظمات الدولية والمحلية بالإفراج الفوري عن الريفاوي، مضيفة بأن اعتقاله جاء دون أي مبررات أو مسوغات قانونية، وهو ما اعتبرت أنه يندرج تحت سياسة تكميم للأفواه.

وتعد ليبيا من أبرز الدول التي تشهد انتهاكات خطيرة ضد الصحفيين، وما احتلالها المرتبة 165 عالميًا في مؤشر حرية الصحافة الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، إلا مؤشرًا على أسوأ مركز عرفته البلاد على الإطلاق.

ولا تزال السلطات المحلية حكومية وأمنية وعسكرية في مدينة سرت، ترفض التجاوب مع كل المطالبات ومع بيان إدارة قنوات 218 ومناشدات عائلة الريفاوي؛ لإطلاق سراحه ورجوعه إلى بيته.

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