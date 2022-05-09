أبو زريبة يصدر عدد من قرارات تكليف لضباط على رأس عدد من مديريات الأمن

قام وزير الداخلية بالحكومة الليبية ” عصام أبو زريبة “،اليوم الأحد بإصدار عددا من قرارات التكليف بمهام مديريات الأمن لعدد من ضباط الشرطة

حسبما أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، اليوم ، عبر موقعه الرسمي على منصة فيسبوك.

ووفق ما نقله المكتب، فإن أبو زريبة أصدر القرار رقم 6 كلف بموجبه العقيد ” امبارك أبو حرارة ” بمهام مديرية أمن درنة، فيما كلف بموجب القرار رقم 7 العقيد ” علي الأوجلي ” بمهام مديرية أمن أوجلة جخرة.

كما عهد وزير الداخلية بموجب القرار رقم 11 بمهام مديرية أمن طبرق للعقيد ” سامي نصر “، وبموجب القرار رقم 12 بمهام مديرية أمن شحات للعميد ” مصطفى الأسود “.

وبموجب القرار رقم 8 منح أبو زريبة نوط العمل المتميز لمدير أمن طبرق العقيد ” سامي نصر ” ورئيس قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي العقيد ” جمال العمامي ” ؛ تقديرا لجهودهم في أداء مهامهم.