الدبيبة خلال افتتاح معرض طرابلس الدولي: نحن رواد لغيرنا للدخول إلى عالم التطور والتحضر

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، معرض طرابلس الدولي في دورته 48، وذلك تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة ، وبرعاية الهيئة العامة للمعارض.

وألقى الدبيبة، كلمة خلال افتتاح فعاليات المعرض، قال فيها إن معرض طرابلس الدولي يعد من أقدم المعارض في أفريقيا والعالم العربي، حيث تم إنشاءه في عام 1926.

وأضاف الدبيبة، إن المعرض في العام 1929 انضم إلى اتحاد المعارض الدولية الذي تأسس في باريس، لنكون رواد سابقين لكثير غيرنا للدخول إلى عالم المعارض والتطور والتحضر الذي لم يسبقنا إليها أحد في تلك الفترة.

وتابع:” ونظرًا لأننا نسعى لإعادة الحياة وتطوير البنية التحتية، ومباشرة العمل لإيجاد مايطمح له شعبنا الكريم، فإننا نسعى لإنشاء مدينة المعارض والتي ستكون تحفة معمارية وصرحًا اقتصاديًا وتجاريًا يساهم في تطوير الوطن، وإعادة الرونق والجمال لمدنه وقراه.

ويشارك بمعرض طرابلس الدولي خلال دورته 48 ، 110 شركات ليبية محلية، وشركات أجنبية من 6 دول منها تركيا، تونس، الجزائر، إندونيسيا، إيطاليا، رومانيا متخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والاستيراد والتصدير والإنشاءات ومعدات المصانع، وفقا لبيان حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وحضر افتتاح فعاليات معرض طرابلس الدولي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية، ومديري الشركات المحلية والدولية المشاركين بالمعرض.