بليحق: «عقيله» أكد لـ«نورلاند» أنه سيتم فتح حقول النفط بعد وضع آلية عادلة لتوزيع عوائده

قال عبدالله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن رئيس البرلمان المستشار “عقيله صالح” التقى مساء الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص “ريتشارد نورلاند “.

وأوضح بليحق، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من الملفات أهمها إغلاق الحقول والموانئ النفطية والميزانية العامة للدولة للعام 2022.م، وعمل الحكومة من مدينة سرت.

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه سيتم فتح الحقول والموانئ النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم، مؤكداً أنه سيسعى جاهداً لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

وأشار عقيله صالح، خلال اللقاء، إلى أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م المقدم من الحكومة الليبية، وفقا لبليحق.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن عمل الحكومة من مدينة سرت سوف يمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز المليشيات أو غيرها وسيحقن دماء الليبيين، مؤكداً أنه عندما اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية لاقى المقترح ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً .