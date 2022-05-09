رئيس رومانيا يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لليبيا

تسلم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، رئيس دولة رومانيا أوراق اعتماد منعم مسعود العرفي، سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة ليبيا لدى دولة رومانيا.

وخلال المراسم التي أقيمت في العاصمة بوخاريست، نقل السفير الليبي، تحيات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، تمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة رومانيا بالتقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس رومانيا، السفير الليبي تحياته إلى رئيس المجلس الرئاسي، متمنياً له بموفور الصحة والسعادة ولدولة ليبيا بالاستقرار والازدهار، ومؤكداً ضرورة تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن منعم مسعود العرفي هو أول سفير معتمد لدولة ليبيا لدى رومانيا، متمنياً له كامل التوفيق والنجاح في عمله.