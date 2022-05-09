بدعم دولي: إطلاق مشروع” تطوير عدالة الأحداث في ليبيا “

اقيمت بطرابلس ” أمس الأحد ” مراسم حفل تدشين مشروع ” تطوير عدالة الأحداث في ليبيا ” بالشراكة مع وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية وهيئة صندوق التضامن الاجتماعي واللجنة العليا للطفولة.

والهدف من المشروع – الذي أقيم بدعم من الاتحاد الأوروبي ومشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة – هو إيجاد نقلة نوعية في التعامل مع الأحداث دون سن القانونية الذين لديهم تماس مع القانون وتكوين بنية ملائمة مع هذه الشريحة ضمن نسيج المجتمع الليبي وفق التشريعات والهوية الوطنية.

كما يهدف المشروع أيضآ إلى دعم السياسات والإجراءات الداعمة لوحدات حماية الطفل والأسرة وتطوير إجراءاتها التشغيلية وتوحيدها والتنسيق مع وزارة العدل لبناء نظام لتسهيل احالة الاحداث والغاية العامة للمشروع سيستفيد منها شريحة واسعة من اطياف المجتمع.