الهيئة العامة للحج والعمرة: حجاج هذا العام سيتم اختيارهم من قرعة عام 2020

قال نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ” صبري البوعيشي “: أن حجاج هذا العام سيتم اختيارهم من قرعة عام 2020 مع استثناء من تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، بتعليمات من السعودية.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للبوعيشي أوضح فيها ، أن ما جرى في السابق من إجراء القرعة للحجاج قبل إعلان السعودية الحصة الخاصة بليبيا كان خطأ فادحاً وهو ما سبب حرجاً للهيئة.

مضيفآ “أن القرعة ستجرى وفق كل تنسيقية للحج، وعددها نحو 14 في ليبيا، باستثناء من فوق 65 عاماً، ثم ضرب العدد الباقي في نسبة 42% ليخرج العدد المقرر هذا العام لكل تنسيقية“.

كما أكد صبري أن البقية ممن فازوا بالقرعات سابقاً ولم يختاروا هذا العام، سيبقى حقهم محفوظاً الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن الاستعجال في إجراء القرعات سابقاً قد يؤدي لنقصان حصة ليبيا أو إلى إيقاف القرعة إلى عام 2025، لكثرة الفائزين بقرعات 2020 و2021.

ويشار الى أن البوعيشي ، قد أعلن في تصريحات سابقة أن حصة ليبيا من الحجاج هذا العام ستكون 3531 حاجاً من الفئة العمرية تحت ال65 عاماً.