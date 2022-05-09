الترجمان: زيارة بلحاج للغرياني لإعادة دمج الجماعات الإرهابية في ليبيا مجددًا

قال رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان إن زيارة زعيم الجماعة الليبية المقاتلة ” عبد الحكيم بلحاج ” لمفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب ” الصادق الغرياني ” تأتي في إطار إعادة ترتيب الأوضاع، وإعادة دمج المجاميع الإرهابية في ليبيا مجددًا، لاتخاذ المواقف السياسية معًا.

وأوضح الترجمان في تصريحات صحفية ، أن هذه الزيارة هي نوع من التلويح بأن هذه المجاميع وخاصة الجماعة الليبية المقاتلة التي يرأسها عبد الحكيم بلحاج وبقايا القاعدة ستكون في واجهة أية أعمال عسكرية تنشب مستقبلًا.

كما أشار رئيس مجموعة العمل الوطني ، إلى أن مجيء بلحاج إلى الصادق الغرياني هي تكلمة للتوافقات التي تمت بين الغرياني ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على تمويل مليشيات الليبية المقاتلة التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الجماعات المتطرفة.

وأعتبر الترجمان ، الزيارة إعلان صريح بأن المجموعات المتطرفة، والتي تدعو للعنف والقتال، تحاول إيجاد طريق للاستفادة السياسية، في إطار ترتيبات المرحلة المقبلة.

مؤكدآ أن الفترة المقبلة ستكون أكثر وضوحًا في مخطط هذا التحالف الجديد.