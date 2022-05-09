بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 09 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 09 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الدواخل وسرت من مساء يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(22-27)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (20-25)مْ، وتصل على جالو والجغبوب إلى ( 32 ) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا بداية من يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-34)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34- 38)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:54)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:11).