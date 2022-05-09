مصدر: الدبيبة زار السويحلي في بيته وناقش معه إجراء انتخابات برلمانية فقط

قال مصدر بمكتب عبدالرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة زار السويحلي في بيته.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24” أن الدبيبة تشاور مع السويحلي حول نقاط مهمة تتعلق بالمراحل المقبلة في ليبيا.

ولفت المصدر، إلى أن اللقاء ركز على عملية إجراء انتخابات برلمانية فقط في ليبيا.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، التقت بعبد الرحمن السويحلي، في وقت سابق من أمس الأحد، وناقشت معه بإسهاب الوضع السياسي الراهن في ليبيا.

وأوضحت «وليامز»، في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، أنها بحثت مع السويحلي؛ “آفاق الجولة المقبلة لاجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو”.

وأوضحت المستشارة الأممية؛ أنها اتفقت مع السويحلي على “أهمية الحفاظ على الهدوء بشكل تام في ظل الظروف الحالية مع الضغط باتجاه إجراء انتخابات لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في البلاد”.