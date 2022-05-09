أحوال الطقس اليوم: أجواء ربيعية في معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء ربيعية معتدلة معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 22 و38 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الدواخل وسرت من مساء الغد، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و25 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 32 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا بداية من الغد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.