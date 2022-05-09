عقيلة: عمل الحكومة من داخل سرت سوف يحقن دماء الليبيين ويمكنها من العمل بحرية

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أكد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال لقائه في القاهرة بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، أن عمل الحكومة برئاسة فتحي باشاغا من مدينة سرت سوف يحقن دماء الليبيين.

وأضاف عقيلة، وفقا لتصريح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن عمل الحكومة من داخل سرت سوف يمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها.

من جانبه، قال السفير الأمريكي، إنه ناقش مع عقيلة آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، بينما يستعد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة.

وقال، “جدّدتُ التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف، “أن رئيس مجلس النواب أكد على مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز”.

وقال نورلاند، “تظل الانتخابات الوطنية ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم”.