أجواء ربيعية على معظم أنحاء ليبيا.. مع احتمال أمطار بالدواخل

لخص المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة المقبلة بدءًا من الاثنين، بأنها أجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق البلاد.

وتوقعت نشرة المركز بالنسبة للمنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى سرت فسهل الجفارة وجبل نفوسة أن حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الدواخل وسرت بدءًا من مساء الثلاثاء، أما الرياح فشمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 22 و27مْ.

كما تضمنت النشرة الجوية توقعات أحوال الطقس بالمنطقة الممتدة من الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجنوباً إلى الواحات ومرادة ، حيث تكون السماء قليلة السحب، أما الرياح فشمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق ما بين 20 و25 مْ، وتصل في جالو والجغبوب إلى 32 مْ.

ورصدت نشرة المركز المنطقة الممتدة من الوسط حيث مدن هون وسوكنة وودان بالجفرة إلى الحمادة فالجنوب حيث مدن سبها وغـات وغدامس، حيث السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر تدريجيًا اعتبارًا من الثلاثاء مع احتمال هطول أمطار متفرقة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و34 مْ.

واختتمت نشرة المركز توقعاتها بالمنطقة الجنوبية الشرقية الكفرة والسرير وتازربو، حيث تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع الرياح الشمالية الشرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 34 و38 مْ.

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