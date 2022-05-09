الارصاد: اجواء ربيعية مع احتمال سقوط امطار متفرقة بهذه المناطق.. وهذه توقعات الطقس حتى السبت القادم

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 01/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح مابين ( 20 – 25 ) مْ، وتكون على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 30 – 37 ) مْ.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لإخر على بعض المناطق الغربية ( خاصةً دواخل الشمال الغربي – الحمادة – سرت ) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة بداية من مساء يوم الغد وقد تمتد إلى بعض مناطق الشمال الشرقي يوم الخميس.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن يبقى الطقس ربيعي ومعتدل نسبياً على أغلب المناطق إلى يوم السبت القادم. والله اعــلم.