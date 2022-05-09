مصدر لــ 218 : جلسة البرلمان .. حضور ضعيف لا يتجاوز 15 عضوا ورؤية غير واضحة

تشهد مدينة طبرق، الاثنين، انعقاد الجلسة المرتقبة لمجلس النواب المقررة لطرح حزمة من المواضيع التي وصفت بالمهمة وفي مقدمتها مناقشة الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وقال مصدر خاص لــ”218″، مساء الأحد، من داخل فندق باب طبرق الذي سيحتضن الجلسة إن عددًا قليلاً من النواب قد حضروا بناءً على إعلان عن جلسة الاثنين.

ونقل المصدر عن النائب إبراهيم الزغيد قوله إنه لا معلومات واضحة لديه عن جدول أعمال الجلسة، مشيرًا إلى أنها قد تتناول الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية.

كما أشار الزغيد، من جانبه، إلى عدد الحضور الذي وصفه بالضعيف والذي لا يتجاوز 15 نائبًا في غياب نواب طرابلس والجنوب، فيما لم يفصح عما إذا كان رئيس الجلسة المستشار عقيلة صالح أم نائبه الأول.

وأفاد المصدر، في الوقت ذاته، بعدم رغبة أعضاء مجلس النواب بالإدلاء بتصريحات تلفزيونية لعدم وضوح الرؤية لجلسة الاثنين التي قد تتضح أكثر في حال انعقادها.

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