رئيس الحكومة يستقبل وفداً من وادي زمزم

سرت 09 مايو 2022 (وال) _ التقى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الأحد، بوفد من أعيان وأهالي منطقة وادي زمزم، لتباحث في احتياجات السكان المعيشية و الخدمية.

و تم الاتفاق على زيارة وفد من الحكومة لمنطقة وادي زمزم، لتواصل المباشر و وضع استراتيجات الحلول السريعة للمشاكل التي لا يمكن تأجيلها.

وكان الاجتماع بحضور كل من نواب رئيس مجلس الوزراء (سالم الزادمة وخالد الأسطى)، ووزير الخارجية والتعاون الدولي (حافظ قدور)، ووزير الصحة (عثمان عبد الجليل)، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية (محمد أبوزقية). (وال _ سرت) هـ ش

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