العرفي: مجلس النواب سيعتمد جدول الرواتب الموحد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن البرلمان سيطّلع على الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية، واعتمادها أمر متوقع.

أضاف في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب سيعتمد جدول الرواتب الموحد، وهناك أجهزة لا بد من تعديل رواتبها لإعادة فاعليتها.

وتابع أن مفوضية الانتخابات ستتعاون مع الحكومة الليبية دون شك وخصوصا بعد رصد قيمة لدعمها، وإلغاء بند الطوارئ من الميزانية المقترحة، يُعدُّ بابا مُغلقًا أمام الفساد، موضحاً أن باب الطوارئ في الميزانيات السابقة، يجعل من اختلاس المال العام أمرًا سهلاً وتتبعه صعبًا.