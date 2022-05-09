وليامز تؤكد دعم قطاع النفط لزيادة الإنتاج

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز خلال لقائها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على دعم بعثة الأمم المتحدة الكامل لقطاع النفط واستقراره، ليتسنى للمؤسسة الوطنية للنفط تحقيق خططها وأهدافها لزيادة معدلات الإنتاج، خدمةً لمصالح الشعب الليبي.

وأكدت وليامز بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط خلال اللقاء الذي جرى بمقر المؤسسة أمس الأحد على دور المؤسسة الفني وغير السياسي الرامي لدعم الاقتصاد الليبي رغم كل التحديات التي واجهها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع قطاع النفط والصعوبات والتحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية.

من جانبها أكدت وليامز في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة التأثير على المستوى المحلي والدولي لإغلاق النفط، بما في ذلك الصعوبات التي في البنية التحتية التي تنشأ جراء الإغلاق المطول، بالإضافة إلى خسارة الإيرادات.

وجدد الجانبين التأكيد على أهمية إنهاء إغلاق النفط في أسرع وقت ممكن، وكذلك على ضرورة حماية الموارد الوطنية الليبية من الاستغلال والتسييس.