الدبيبة: سنبني مدينة معارض جديدة لتكون صرحًا معماريًا يساهم في تطوير البلاد

ليبيا – دشن رئيس حكومة تصريف عبد الحميد الدبيبة فعاليات الدورة الـ48 لمعرض طرابلس الدولي.

وخلال كلمته في إطار هذه الفعاليات التي تابعتها صحيفة المرصد كشف الدبيبة عن مساعي الحكومة لإنشاء مدينة معارض جديدة لتكون صرحًا معماريًا واقتصاديًا وتجاريًا يساهم في تطوير البلاد مع العمل على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ودعم الشباب الطموح وتشجيعه بمشاريع استثمارية.

وشدد الدبيبة على سعي حكومة تصريف الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المستثمرين لدخول السوق الليبية مؤكدا أن الحكومة ستوفر الأمن المادي والمالي للمستثمرين الأجانب لخلق فرص عمل جديدة لصالح الشباب في ليبيا.

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