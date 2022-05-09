الدبيبة يؤكد عزم حكومته تدشين مدينة للمعارض في طرابلس

أعرب رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة عن مسعى الحكومة لإنشاء مدينة للمعارض في طرابلس وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في هكذا إنشاءات حديثة .

وأوضح الدبيبة خلال كلمته في حفل افتتاح معرض طرابلس الدولي في دورته الـ48 أن مدينة المعارض الجديدة “ستكون تحفة معمارية وصرحًا اقتصاديًا وتجاريًا يساهم في تطوير البلاد وإعادة بنائها وتطوير بنيتها التحتية؛ تحقيقًا لطموحات الشعب الليبي، بحسب وصفه.

وأكد الدبيبة مساعي حكومة الوحدة لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ودعم الشباب الطموح وبناء أعمالهم الخاصة، كما تسعى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المستثمرين للدخول إلى السوق الليبي لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على البطالة في البلاد.

وخلص الدبيبة، في كلمته، إلى أن معرض طرابلس الدولي الذي أنشئ عام 1926 يعد من أقدم المعارض التجارية في أفريقيا والعالم العربي، ودعا جميع ذوي العلاقة والاختصاص إلى “عدم التفريط في هذا الصرح الكبير”، بحسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة الـ 48 من معرض طرابلس الدولي تلتئم في الفترة من 9 إلى 15 من شهر مايو الجاري، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية، إضافةً إلى 110 شركات ليبية خاصة وشركات أجنبية من 6 دول، هي إيطاليا وتونس وإندونيسيا والجزائر وتركيا ورومانيا، متخصصة في الصناعات الغذائية ومعدات المصانع ومواد البناء والإنشاءات.

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