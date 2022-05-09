الوطني للأرصاد الجوية: أجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا

طرابلس 09 مايو 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الاثنين ملخص عام أجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الدواخل وسرت من مساء يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(22-27)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (20-25)مْ، وتصل على جالو والجغبوب إلى ( 32 ) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا بداية من يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-34)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34- 38)مْ. (وال _ طرابلس) ف و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال