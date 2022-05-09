العرفاوي: عودة قيادات إرهابية خطيرة إلى ليبيا سيصحبه موجة عنف جديدة

أكد المختص في الشؤون السياسية، سعيد العرفاوي، أن المجلس الرئاسي ومجلس الدولة الاستشاري وحكومة الدبيبة، بسعيهم لتشكيل أجهزة حكم أو توسيعها بعيدًا عن خيار الانتخابات والحكومة التي أقرها البرلمان، يثبتون أن هذه الأجسام الثلاثة وراء إفشال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ديسمبر الماضي.

وحول عودة قيادات إرهابية خطيرة ومتشعبة في علاقاتها الداخلية والخارجية، مثل عبد الحكيم بلحاج وقيادات من تنظيم القاعدة، توقع العرفاوي في حديثه لـ”سكاي نيوز”، موجة عنف جديدة، مستشهدا بأن هذه العودة صاحبتها اشتباكات مسلحة متقطعة في مدن غرب ليبيا.