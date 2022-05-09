الزائدي: الحاجة ماسة لمبادرة وطنية ضد أغنياء التمشيط والغنائم

علق مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، على تدشين أحد رجال أعمال مصراتة، شركة طيران خاصة تدعى “ميد سكاي” قبل أيام، وقال: “شركات طيران خاصة وحسابات فلكية بالخارج، واستحواذ واسع للأملاك في المدن، واحتكار للتجارة الخارجية، هذا حال حفنة من اللصوص الذين استحوذوا على أرزاق الناس الخاصة ومقدرات الشعب العامة، هل سيتم انتقاد إجراءات مصادرة ما نهبوه وإعادته للشعب عندما تقام دولة يقودها أناس وطنيون؟”.

أضاف على فيسبوك: “لقد حدث وضع مشابه خلال مرحلة الاستعمار الإيطالية والإدارة البريطانية المباشرة وغير المباشرة، وبعد الفاتح أممت الأموال التي نهبت إثناء تلك الفترة بقوانين ثورية، لكن الماكينة الدعائية المعادية شوهت تلك الإجراءات و حاولت تشكيك الشعب في ضرورتها، ووقفت ضد تطبيق القانون الثوري ساري المفعول من أين لك هذا؟.. الحاجة ماسة لمبادرة وطنية ضد الفساد وأغنياء التمشيط والغنائم، وسفهاء يصدقون إدعاء: “هذا من فضل ربي” قد ينطلي على الناس”.