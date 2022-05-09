وليامز وسفير مالطا يؤكدان دعم عملية سياسية يقودها الليبيين

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، على دعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون مع الحفاظ على الهدوء على الأرض.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء الذي الذي عقد في العاصمة طرابلس منلقشة الوضع الحالي في البلاد.

وأكدت وليامز أنها أطلعت سفير مالطا على اجتماع اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المخطط عقده في القاهرة في 15 مايو لإعادة بناء التوافق على مسار دستوري متين لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية في غضون فترة زمنية قصيرة وبجدول زمني واضح.