أبوزريبة يصدر قرارات بتعيين 4 مدراء أمن

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة قرارات بتعيين أربعة مدراء أمن جدد.

ونص القرار رقم 6 للعام 2022، على تكليف العقيد دكتور امبارك مصطفي بوحرارة بمهام مدير أمن درنة، حسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

كما وجه في القرار رقم 7، بتكليف العقيد علي حسن الأوجلي بمهام مدير أمن أوجلة – اجخرة، إضافة إلى تعيين العقيد سامي إدريس نصر مدير أمن طبرق والعميد مصطفى حسن الأسود مدير أمن شحات، وفق القرارين رقمي 11 و12.

في حين منح نوط العمل المتميز لمدير أمن طبرق العقيد سامي إدريس نصر، ورئيس قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي العقيد جمال جمعة العمامي، «تقديرا لجهودهما وتفانيهما في أداء مهامهما»، حسب القرار رقم 8.