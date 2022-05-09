الدبيبة يوجه بالتحقيق في الشكاوى المتداولة حول تلوث الوقود

ليبيا – أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة قراره ذي الرقم 209 لعام 2022 بشأن تشكيل لجنة تحقيق إداري.

القرار الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد في المادة رقم 1 منه تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية مديري إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز وإدارة التزويدات بمؤسسة النفط في طرابلس ومندوب عن إدارة المتابعة بمجلس وزراء الحكومة.

وبحسب المادة رقم 2 من القرار تتولى اللجنة التحقيق في الشكاوى المتداولة حول وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية في بعض محطات الوقود وتحديد المسؤولين والأضرار الناجمة عن ذلك فيما شددت المادة رقم 3 على تقديم تقرير مشفوع بمحاضر التحقيق لنتائج عملها للدبيبة خلال أجل أقصاه أسبوع.

وتابعت المادة رقم 3 بالإشارة إلى أن للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز أعمالها في وقت جاء في المادة رقم 4 العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الموافق للـ8 من مايو الجاري على أن تتولى الجهات المختصة به تنفيذ مواده.

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