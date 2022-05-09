مؤسسة النفط: شركات أوروبية وأميركية تستعد لتنفيذ مصفاة الجنوب

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة رئيس لجنة متابعة مشروع مصفاة الجنوب عياد ازناد، التحضيرات التقنية والإدارية اللازمة لتنفيذ وإقامة المصفاة.

وتطرق صنع الله، في الاجتماع، الذي عقد الأحد في طرابلس وحضره رئيس شركة زلاف ليبيا لاستكشاف النفط حسين أبوسليانة؛ إلى ضرورة الانتهاء من إعداد عقد تنفيذ المشروع، خلال شهرين من اعتماد الخطة، إذ من المنتظر أن تتم دراسة عروض شركات عالمية، من المحتمل أن تنشئ المصفاة، بينها شركات أوروبية وأميركية.

وأشار صنع الله إلى أن المخصصات المالية للمشروع ستحال قريباً لحساب المؤسسة، على أن يتم تسييل الميزانية للبدء في التنفيذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالزمن المحدد بحسب الخطة المتفق عليها.

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