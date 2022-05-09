جلسة مرتقبة لمجلس النواب الليبي.. هل تتم الموافقة على مقترح الميزانية العامة؟

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يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة رسمية في مقره بمدينة طبرق، حيث من المتوقع أن يدرس المجلس مشروع الميزانية العامة لسنة 2022 المقدم من قبل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وتقدر الميزانية بأكثر من 94 مليار دينار ليبي مخصصة لأربعة أبواب من بينها تخصيص أكثر من 41 مليار دينار للمرتبات فقط.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن من المتوقع كذلك مناقشة القوانين المتأخرة مثل قانون توحيد المرتبات، وقانون الأمن الداخلي، وقانون المحافظ الاستثمارية.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الأحد، إن المستشار عقيلة صالح أشار خلال لقائه مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في القاهرة إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2022 ميلادي، المقدم من الحكومة الليبية المكلفة من قبل المجلس، برئاسة فتحي باشاغا.

مقترح الميزانية

وأعلن، وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية، أسامة سعد حماد، الجمعة، أن القيمة الإجمالية للميزانية المقترحة. تبلغ 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

وأوضح حماد، أنه خصص للباب الأول المتعلق بالرواتب وما في حكمها 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار. وأضاف كما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا.

وقال حماد، إن الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار بلغ 17 مليارا و700 مليون. بينما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارا و675 مليونا.

واعتبر وزير المالية والتخطيط، أن هذه الميزانية لا تعدّ كبيرة، بالنظر إلى الباب الأول الخاص بالمرتبات. والذي يصل إلى 41 مليارا.

وأوضح أنه بالمقارنة مع الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة نجدها صرفت من باب المرتبات دون.أن تشمل زيادة الجامعات والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وقال حماد، “لو أضافت حكومة الوحدة للميزانية الزيادات لبلغ الباب الأول المرتبات 47 مليارا المرتبات الفعلية من.واقع منظومة المرتبات طرابلس شهريًا 3 مليارات و425 مليون، مضروبة في 12شهرا = 41,100 مليارا بدون زيادة الجامعات البالغة 850 مليونا”.